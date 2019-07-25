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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mesut Özil'e Londra'da saldırı girişimi

Mesut Özil'e Londra'da saldırı girişimi

Saldırı anından görüntüler

- İSTANBUL

Güvenlik Güçleri Bild Arbede Saldırı 


- Arsenal'in Alman asılı Türk yıldızı Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac Londra'da saldırıya uğradı. Daily Mail'de yer alan habere göre Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil ve takım arkadaşı Kolasinac arabayla giderken yanlarına yaklaşan motosikletli kişiler arasında nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Ardından iki oyuncu ve saldırganlar arasında arbede yaşandı. Saldırganlar oyunculara bıçakla saldırmaya çalışırken, Kolasinac karşılık verdi. Mesut Özil'in de yakınlarda bulunan bir Türk restoranına girerek, yardım istediği belirtildi. Ardından güvenlik güçlerinin olay yerine geldiği ve soruşturma başlattığı bildirildi.
Polis, konuyla ilgili, "Saat 17.00 sularında bir gasp ihbarı aldık. Şüphelilerin motosikletli olduğunu söylediler. Motosikletli kişilerin bir sürücüye saldırdığı yönünde ihbar aldık ve olay yerine geldik" açıklamasında bulundu.
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