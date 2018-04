ve Gol Hakkında

-Mesut Bakkal'ın konuşması-Detay görüntüler- Mesut Bakkal: "Tek istediğim, Akhisar maçını lehimize çevirmek” ANTALYA- Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında sahasında oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçına hazırlanan Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, "Tek istediğim var. İçerideki Akhisar maçını lehimize çevirmek. Her şeyin sonu değil ama bizim için çok büyük bir başlangıç olabilir” dedi.Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 28. haftasında 8 Nisan Pazar günü sahasında oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık olan ilk 15 dakikasında ısınma hareketleri yapıldı. Şut çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde bire bir adam geçme ve gol çalışması yapıldı. Antrenmana sakatlığı bulunan M'Billa Etame katılmadı. Welinton ve kaleci Remy Riou ise fizyoterapist gözetiminde koşu yaptı. İdman öncesi gazetecilere açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Alanyaspor’a göreve geldiğinden bu yana 4 maça çıktığını ve takımın gidişatı beğendiğini söyledi.Beşiktaş maçının ilk devresi hariç, tüm maçlarda takımın iyi performans gösterdiğini aktaran Bakkal, "İyi oynayan bir takımım var. Şöyle baktığınız zaman hemen üst tarafta bulunan 31, 32 ve 34 puanı olan takımlara yaklaştık. Tabii bu geldiğim dönemdeki 21 puan işin ciddiyetini ortaya koyuyordu. Gençlerbirliği, arkasından Başakşehir sonra Göztepe beraberliği ve son olarak Beşiktaş maçını oynadık. Şimdi de 34 puanı bulunan Akhisar maçına çıkacağız. Bizim de 28 puanımız var" şeklinde konuştu.“Çok kaliteli takım olduğumuzu her zaman söylüyorum” Takımın performansından memnun olduğunu belirten Bakkal, “Bu geldiğimiz noktayı, üç büyüklerle yani zorlu rakiplerle oynarken, Akhisar maçını lehimize çevirmemiz gerektiğini oyuncularıma da söyledim. Herkes bunun farkında zaten. İnanılmaz olan taraftarımıza daha çok ihtiyacımız var. Çünkü bu maçlar bir daha oynanmayacak. Belki yedi haftalık süreç var gibi görünüyor ama kazandığımız zaman rakibe üç puan yaklaşıyoruz. Çok zorlu bir maç oynayacağız. Bunun da hepimiz bilincindeyiz. Gerekli mücadeleyi göstereceğimizi biliyorum ama hem taraftarımızın hem de camiamızın desteğine ihtiyacımız var. Bunu açıkça söylüyorum. Çünkü kabul etmemiz gerekiyor ki bıçak sırtında gidiyoruz. Çok kaliteli takım olduğumuzu her zaman söylüyorum. Sadece takımın performansını arttırabilecek davranışları sergileyip, özellikle Akhisar maçını kazanıp, ondan sonraki haftalara daha güvenli bakmamız gerekiyor" diye konuştu.“Tüm taraftarımızı göreve davet ediyorum” Beşiktaş maçında ikinci devrede ortaya konan oyundan memnun olduğunu sözlerine ekleyen başarılı teknik adam, şöyle konuştu: “Özellikle sonradan giren oyuncuların, oynamayan oyuncuların ve takımın gösterdiği coşkudan memnunum. Tek istediğim var. İçerideki Akhisar maçını lehimize çevirmek. Her şeyin sonu değil ama bizim için çok büyük bir başlangıç olabilir. Onun için de tüm taraftarımızı göreve davet ediyorum. Bu maçı onlarla beraber kazanmak ayrı bir güzel olacak. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum.”