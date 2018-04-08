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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Mesut Bakkal: ”Net bir galibiyet aldık”

Mesut Bakkal: ”Net bir galibiyet aldık”

-Mesut Bakkal'ın konuşması

- ANTALYA

Fedakarlık Basın Toplantısı Toplantı Sığınma Rektör 


- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Akhisarspor’u 3-1’lik skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, ”Özellikle kontratağa iyi çıkan Akhisar takımını durdurup, çok net pozisyonlar bulduk ve bunların 3 tanesini değerlendirdik. Net bir galibiyet aldık” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, maça çok iyi başladıklarını söyledi.

Teknik adam Bakkal, ”Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ne zaman çağırsak bu taraftar geldi, istedik tribünü doldurdular. Hepsini teşekkür ediyorum. Bu taraftar grubuyla, onların mutlu olduğunu görmek bizi de mutlu ediyor. Maçı baştan sona kadar üstün oynayan bir Alanyaspor takımı vardı. Bu takım haftalar öncesinden geçen hafta yenilmemize rağmen oynadığımız coşkulu ve tempolu oyunu, oyuncularıma Beşiktaş maçının hemen ardından söylemiştim ve öylede oldu. Özellikle kontratağa iyi çıkan Akhisar takımını durdurup, çok net pozisyonlar bulduk ve bunların 3 tanesini değerlendirdik. Net bir galibiyet aldık. Özellikle 2. devreye çıkarken bize yakışan bu 2 golün arkasına sığınmayıp, daha fazla fedakarlık yapıp skoru artırma düşüncesindeydik. Gol de son dakika geldi. Keyifliyim, 31 puan yaptık. Büyük bir avantaj sağladık. Şimdi bu avantajın arkasında durup devam edeceğiz” dedi.
“Önümüzde 6 tane maçımız var” Alanyasporlu oyuncuları tebrik eden Bakkal, sıcak havada inanılmaz bir mücadele ettiklerini belirterek şunları söyledi: ”İki takım oyuncuları da tempolarını hiç düşürmediler. Şimdi önümüzde 6 tane maçımız var. Bu 6 maçın ne getireceğini biliyoruz. Ona göre hareket edeceğiz. Malatyaspor, arkasından Galatasaray devam edeceğiz. Bu 31 puanı inşallah 2 veya 3 tane galibiyetle Alanyaspor’u layık olduğu yerde bitirmesine çalışacağız. Tek isteğim bu. Bu galibiyet çok önemliydi. Virajı dönme galibiyetiydi. Onun içinde camiaya hayırlı olsun.”
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