Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Meryem Boz: 'Her maç final olacak'

Meryem Boz: 'Her maç final olacak'

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Meryem Boz'un açıklamaları

- Meryem Boz: "Her maç final olacak"- A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Meryem Boz:- "Tribünlerin desteği çok önemli" İSTANBUL

Nani Şampiyon Forma Irak 


- A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Meryem Boz, taraftara destek çağrısı yaparak, Avrupa Şampiyonası’nda oynayacakları her maçın final niteliğinde olacağını söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı pasör çaprazı Meryem Boz, 23 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Ankara'da oynanacak olan Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na dair açıklamalarda bulundu. Boz, şampiyona boyunca tüm Türkiye’ye destek çağrısı yaparak, “Milli formayı giymek, bu bayrağı taşımak benim için çok değerli ve gurur verici. Ülkemiz turnuvaya ev sahipliği yapacak. Ev sahibi olmanın avantajı, tüm Türkiye’nin arkamızda olması. Tribünlerin ve sizlerin desteği bizim için çok önemli. Biz sahada elimizden geleni yapacağız. Lütfen siz de tribünleri boş bırakmayın ve bizi her zaman destekleyin” şeklinde konuştu.
"Her maç final olacak” Turnuvada gruplarda karşılaşacakları rakipleri Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Fransa, Finlandiya’yı değerlendiren Meryem Boz, "Avrupa Şampiyonası’nda grubumuzdaki takımlar, voleybolu iyi bilen ve voleybolu iyi oynayan takımlar. Bu yüzden her maç bizim için final değerinde bir maç olacak" açıklamasını yaptı.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Konyaspor 0 - 3 FenerbahçeKonyaspor 0 - 3 Fenerbahçe
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı