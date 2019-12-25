Mert Çetin'den eski takımı Gençlerbirliği'ne ziyaret - ANKARA
- Mert Çetin'in tesislerde hocaları ve arkadaşları ile el sıkışması ardından sohbet etmesiMert Çetin'den eski takımı Gençlerbirliği'ne ziyaretANKARA - Gençlerbirliği altyapısından yetişen ve sezon başında İtalya'nın Roma ekibine transfer olan Mert Çetin, eski takımına ziyarette bulundu.Başkent ekibinden yapılan açıklamada, İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanı takip eden Mert Çetin'in, eski takım arkadaşları ve tanıdıklarıyla hasret giderdiği belirtidi.Genç futbolcunun, idman sonrası teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile de sohbet ettiği aktarıldı.
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