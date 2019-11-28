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28 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mensah: 'Kayserispor'da mutluyum'

Mensah: 'Kayserispor'da mutluyum'

Antrenmandan görüntü

İstikbal Asılsız Haber Rektör Basın Mensupları 

-Mensah'ın açıklamaları
-Detaylar

- Mensah: "Kayserispor'da mutluyum"- Kayserisporlu futbolcu Mensah:- "Bunlar asılsız haberler" KAYSERİ

- Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Mensah, Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarına ilişkin, "Her futbolcu Şampiyonlar Ligi’nde, Avrupa Ligi'nde oynamak ister. Ben şu an burada mutluyum, bir sıkıntım yok. Ama bu çok normaldir, büyük takımdan teklif geldiği zaman kariyer açısından önemli olur" dedi.
Ligin 13. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da maçın hazırlıkları devam ediyor. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalıştı. Son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan Mensah ise basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. “Her futbolcu büyük takımda oynamak ister” Her futbolcunun büyük takımlarda oynamak istediğini ancak şu an Kayserispor’da mutlu olduğunu ifade eden Mensah, “3 gündür takımla çalışıyorum, bir sıkıntım yok. Fiziksel ve zihinsel olarak maça hazırım. Oynamak istiyorum. Tabi karar hocamızın, hocamız nasıl öngörürse öyle olur. Fenerbahçe ile herhangi bir anlaşma yok. Bunlar asılsız haber. Ama tabi ki her futbolcu büyük takımda oynamak ister. Ama ben şu an Kayserispor’dayım. Öyle bir şey olursa düşünülür. Tabi her futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde oynamak ister. Ben şu an burada mutluyum, bir sıkıntım yok. Ama bu çok normaldir, büyük takımdan teklif geldiği zaman kariyer açısından önemli olur” diye konuştu.

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