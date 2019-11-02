Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Menemenspor - Ümraniyespor maçının ardından

Menemenspor - Ümraniyespor maçının ardından

Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu açıklama

Basın Toplantısı Toplantı Bulduk Rektör 

-Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek açıklama

- - Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu: “Daha iyi yerlere gelmek istiyoruz”- Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek: “Pozisyonları değerlendiremedik” İZMİR

- TFF 1. Lig’de Ümraniyespor’u 1-0 mağlup eden Menemenspor’da yüzler gümlüyor. Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, daha iyi sonuçlar alarak lig sıralamasında daha iyi yerlere gelmek istediklerini ifade ederken, Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek de buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

TFF 1. Lig’in 10. haftasında Ümraniyespor’u konuk eden Menemenspor, rakibini 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, önceki haftalara göre daha iyi oynadıklarını ifade ederek, “İyi bir mücadele oldu. Tüm hafta takımımız çalıştı ve çalıştıklarını sahada uygulamaya gayret gösterdiler. Bu ligin takımı olma yolunda ilerliyoruz. Daha iyi sonuçlar alıp daha iyi yerlere gelmek istiyoruz” diye konuştu.
Ümraniyespor cephesi Lider olarak geldikleri maçtan lider olarak dönemediklerini kaydeden Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek ise, “Futbolcularımıza şans vermeyi sürdüreceğiz. Takımımız girdiği pozisyonları değerlendirebilseydi daha farklı konuşuyor olurduk. Menemenspor iyi mücadele etti. Bulduğu pozisyonu da değerlendirdi. Tebrik ediyoruz” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Galatasaray Sahasında Ç.Rizeyi YendiGalatasaray Sahasında Ç.Rizeyi Yendi
Kadıköyde Gol Yağmuru!Kadıköyde Gol Yağmuru!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi OlduCumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Oldu
Galatasaray - Real Madrid Maçından KarelerGalatasaray - Real Madrid Maçından Kareler
Denizlide Fener KazandıDenizlide Fener Kazandı
Başkentte Gol Sesi ÇıkmadıBaşkentte Gol Sesi Çıkmadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı