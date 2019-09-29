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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Menemenspor - Osmanlıspor maçının ardından

Menemenspor - Osmanlıspor maçının ardından

-Murat Seyli basın toplantısı

Basın Toplantısı Toplantı Bulduk Rektör Irak 

--Turann İnci basın toplantısı

- İZMİR

- TFF 1. Lig’de Osmanlıspor’un deplasmanda Menemenspor’u 2-1 yendiği maçın ardından, teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi. Haftayı mağlubiyetle kapatan Menemenspor’da Teknik Direktör Mehmet Seyli, “Kaybettiğimiz için üzgünüz. Hafta içi kupada tur atladık, moralliydik. Ancak oyuna iyi başlayamadık ve bireysel hatadan golü yedik. Ondan sonra oyunu dengeleyemedik. Çok boşluklar bıraktık. İkinci yarıya ise iyi başladık ve pozisyonlar bulduk. Penaltıda yararlanamadık. Gol ararken kalemizde ikinci golü gördük. Ardından golü bulduk ama puan alamadık. Kendi adımıza dersler çıkarmamız lazım. İlerleyen haftalarda bu hataları telafi edeceğiz” diye konuştu.
Osmanlıspor cephesi Galip geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen Osmanlıspor Teknik Sorumlusu Turan İnci, “Galibiyet güzeldir. Deplasmanda Menemenspor’u yenmek çok sevindirici. Geçen hafta Altınordu bu hafta da Menemenspor galibiyeti alan sporcularımı kutluyorum. Mücadelesinden dolayı rakibimizi de tebrik ederim. Hatayspor maçıyla bu seriyi sürdürmek istiyoruz” dedi.

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