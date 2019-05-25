Menemen Belediyespor'da gergin kongre (2) - İZMİR

- Menemen Belediyespor'da gergin kongre - Polis Müdürlerinin gerginliği sakinleştirme çabası - Aday olması beklenen Fikret Uzun'un konuşması - Başkan seçilen Tahir Şahin'in konuşması - Oylama görüntüsü - Genel ve detay görüntülerMenemen Belediyespor'da gergin kongre - Bu sezon Spor Toto 1. Lige yükselen Menemen Belediyespor'un başkanlığına eski belediye başkanı Tahir Şahin seçildi - Gerginlik yaşanan kongrede kulübün ismi de Menemenspor AŞ oldu ve logosunun değiştirilmesi kararlaştırıldıİZMİR (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselen Menemen Belediyespor'un başkanlığına eski belediye başkanı Tahir Şahin seçildi.(2)
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