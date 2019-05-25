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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Menemen Belediyespor'da gergin kongre (1) - İZMİR

Menemen Belediyespor'da gergin kongre (1) - İZMİR

- Aday olması beklenen Fikret Uzun'un kürsüye gelişi - Uzun'un delege listesine itiraz etmesi ve sonrasında kürsüyü terk etmemesi nedeniyle yaşanan gerginlik - Kongrede başkan seçilen Tahir Şahin'in Uzun'a müdahalesi - Kongredekilerin gerginliği yatıştırma çabalarıMenemen Belediyespor'da gergin kongre - Bu sezon Spor Toto 1. Lige yükselen Menemen Belediyespor'un başkanlığına eski belediye başkanı Tahir Şahin seçildi - Gerginlik yaşanan kongrede kulübün ismi de Menemenspor A.Ş. oldu ve logosunun değiştirilmesi kararlaştırıldıİZMİR (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselen Menemen Belediyespor'un başkanlığına eski belediye başkanı Tahir Şahin seçildi.(1)

Belediye Başkanı Logos Şampiyon Yükselen 

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