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11 Nisan 2017 Salı günü yayınlandı
Melih Gökçek Selçuk Dereli'yi yerin dibine soktu

Melih Gökçek Selçuk Dereli'yi yerin dibine soktu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Büyükşehir Belediye Meclisi ' nde toplantısında, Meclis üyelerinden Ankaragücü ' ne destek istedi. Başkan Gökçek, “Ankaragücü ' ne yardım için hepinizden söz alacağım. Konuyu siyasete alet etmeyelim, elbirliğiyle gidelim. Ankaragücü ' nü kesinlikle ve kesinlikle sahipsiz bırakmayacağız. Ben bunu bu sefer tesadüfe bırakmak istemem” dedi.

Ankaragücü Belediye Başkanı Belediye Meclisi Melih Gökçek 

Ankaragücü Hakkında
Makine Kimya Endüstrisi Ankaragücü ya da kısaltmasıyla MKE Ankaragücü, futbol ve voleybol dallarında etkinlik gösteren Ankara merkezli spor kulübü. Kulüp özellikle futbol branşıyla tanınır. Futbol kulübü maçlarını Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynamaktadır....
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Melih Gökçek Hakkında
Melih GÖKÇEK, 20 Ekim 1948 tarihinde Ankara Keçiören'de doğdu. Babası avukat, annesi ev hanımıydı. Üç çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan Gökçek beş yaşına kadar Başkent Ankara'da ikamet etti. Babasının işi dolayısıyla Gaziantep’e taşınan Gökçek, ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep‘te tamamladı. 1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazanınca tekrar Ankara’ya yerleşti. Mülkiye’den sonra Gazi Üniversitesi Gazeteci...
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