Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Mehmet Yiğit Alp: 'Doğruları yapmaya devam edeceğiz'

Mehmet Yiğit Alp: 'Doğruları yapmaya devam edeceğiz'

Mehmet Yiğit Alp açıklamaları

- Mehmet Yiğit Alp: "Doğruları yapmaya devam edeceğiz" TRABZON


- Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, yönetim kurulu olarak doğruları yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, 4-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu. Alp, doğruları yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Yaptığınız doğrular sonunda başarıyı da getirecek. Bugün yenersin, yarın yenilirsin bunlar hiç biri önemli değil. Biz doğruları yapacağız ve en sonunda Trabzonspor başarıya ulaşacak. Hiç bir tereddütümüz yok. İnsanların bize güvenmesi lazım. Trabzonspor'un yönetimine, hocasına inansınlar sonunda doğru yere ulaşacağız. Yönetim olarak bizim bundan bir endişemiz yok. Kimseninde bir endişesi olmasın" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Dağıldı Trabzon DörtlediBeşiktaş Dağıldı Trabzon Dörtledi
Derbide Gol Sesi ÇıkmadıDerbide Gol Sesi Çıkmadı
Galatasaray - Malatyaspor Maçından KarelerGalatasaray - Malatyaspor Maçından Kareler
Fenerbahçe Moral BulduFenerbahçe Moral Buldu
Trabzonspor - Getafe Maçından KarelerTrabzonspor - Getafe Maçından Kareler
Galatasaray - Club Brugge Maçından KarelerGalatasaray - Club Brugge Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı