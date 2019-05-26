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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Mehmet Sepil: 'Kenetlendik ve başardık'

Mehmet Sepil: 'Kenetlendik ve başardık'

-Mehmet Sepil açıklama

- Mehmet Sepil: "Kenetlendik ve başardık" İZMİR

Irak 


- MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ederek ligde kalan Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil, son 5 haftadaki kenetlenmeleriyle ligde kalmayı başardıklarını söyledi.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, MKE Ankaragücü’nü 2-1 yenerek ligde kaldıkları maçın ardından, “Sonunda kurtulduk. Öldük öldük dirildik. Son 5 haftada yakaladığımız kenetlenmeyi gerçekleştirerek ligde kaldık. Ankaragücü’nü de tebrik ediyorum. Hiçbir iddiaya yer bırakmadan oynamaları gerektiği gibi oynadılar. Türk futbolunun böyle şeylere ihtiyacı var. Küme düşen BB.Erzurumspor ve Bursaspor adına üzgünüm. Video Yardımcı Hakem (VAR) kararları olmasa iki takımın da küme düşmeyi hak edeceğini düşünmüyorum” dedi.

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