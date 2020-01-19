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19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Mehmet Özdilek: 'Son vuruşlarda beceriksizdik'

Mehmet Özdilek: 'Son vuruşlarda beceriksizdik'

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in açıklamaları

- Mehmet Özdilek: "Son vuruşlarda beceriksizdik" İSTANBUL

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- Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Galatasaray karşısında sergilenen oyunun umut verici olduğunu dile getirerek, gol vuruşlarındaki beceriksizliğe dikkat çekti. Süper Lig’in 18. haftasında Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 2-1’lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik direktör, Galatasaray karşısında oyundan hiç kopmadıklarının altını çizerek, “2,5 günde ikinci büyük maçımızı oynadık. Bu müsabakaları oynamak kolay değil. Maç öncesi analizinde Galatasaray’ın kenarlardan etkili olduğunu biliyorduk. Yediğimiz gol de kanat ortadan geldi. Oyun ortadayken 1-0 geriye düştük. Devre arasında oyuncularıma 1-0 devam etsin diye söyledim. Her takıma gol atacak potansiyelimiz var. İkinci yarının 10. dakikasında gol yedik. Oyunu hiç bırakmadık. Galatasaray’ın yediği golün 15 tanesini son yarım saatte yediğini göz önüne alırsak, son yarım saatte beraberliği yakalayacak pozisyonlar yakaladık. Son vuruşlarda beceriksizdik. Genel oyundan memnunum. Seyir zevki yüksek bir maç oldu. Puan ile dönmek istiyorduk. Önümüze bakacağız. Her iki takımı da tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.
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