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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Mehmet Özdilek: “Kolay değil, bu ligin en fazla koşan takımına karşı oynadık”

Mehmet Özdilek: “Kolay değil, bu ligin en fazla koşan takımına karşı oynadık”

Mehmet Özdilek açıklama

- - “Bizim bu anlamda fiziksel anlamda geçmişten gelen ciddi sıkıntılarımız var”- “Onun için biz çalışacağız” DENİZLİ

Alışkanlık Devre Arası Efes Felsefe Rektör 


- Fenerbahçe karşısından alınan 2-1’lik yenilginin ardından konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “Kolay değil, bu ligin en fazla koşan takımına karşı oynadık. En fazla topa sahip olan takımına karşı oynadık. Bizim bu anlamda fiziksel anlamda geçmişten gelen ciddi sıkıntılarımız var. Onun için biz çalışacağız” dedi.
Denizlispor, Süper Lig’in 8. haftasında evinde ağırladığı Fenerbahçe’ye ilk ve ikinci yardığı yediği gollerle 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası maçı değerlendiren Mehmet Özdilek, takım olarak düşündüklerini uygulamada zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.
Özdilek, “Kolay değil, saha içinde ki bazı alışkanlıklardan kurtulmak için biraz zamana ihtiyacımız var. Çünkü takım organizasyonunda geçmişte daha çok geniş alanda oynama felsefesinden biraz daha dar alanda oynama düşüncesine sahip olan takıma geçeceğiz. Bunun için biraz zaman var ama ona rağmen ilk yarı beklediğimizin altında bir oyun anlayışımız vardı ona rağmen rakibe pozisyon vermedik, bir pozisyon ile de gol yedik. İkinci yarı itibari ile evet devre arasında söyledim 1-0. Böyle devam etmeli bu tür oyunlar, çünkü oyuna müdahale olma şansımız var ama ikinci golü ayağımızda ki topu kaptırıp kendi kalemizde bir gol yedik. O golle ilgili de çok net söyleyeyim gollerde dar bir çizgi çekmesi gerekiyor, çizgiyi çizdi mi çizmedi mi bilmiyorum ama görüntüye bakıyorum resmen ofsayt, yediğimiz ikinci gol ama ona rağmen tekrar oyuna müdahale olma adına, maçın içinde kalma adına oyuncularımın ikinci yarıda ortaya koyduğu mücadele ve istekten memnunum. Dediğim gibi biraz birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Kolay değil, bu ligin en fazla koşan takımına karşı oynadık. En fazla topa sahip olan takımına karşı oynadık ki bizim bu anlamda fiziksel anlamda geçmişten gelen ciddi sıkıntılarımız var. Bunlar böyle bir iki günde üç günde 1 haftada değişecek şeyler değil. Onun için biz çalışacağız. ‘Evet’ kaybettik üzüntülüyüz ama lig devam ediyor bugün itibari ile maçtan çıkaracağımız dersler var tabi ki kazansaydık da çıkaracaktık. Önümüze bakacağız” diye konuştu.

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