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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Mehmet Özdilek: “İnanç ve güven eksikliği sonucu bu kararı aldık” Haberi

Mehmet Özdilek: “İnanç ve güven eksikliği sonucu bu kararı aldık” Haberi

Basın toplantısından detaylar

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-Mehmet Özdilek'in açıklamaları

- - “İstatistikler yalan söylemez” ERZURUM

- BB Erzurumspor’da yürüttüğü teknik direktörlük görevinden ayrılan Mehmet Özdilek, bazı yöneticiler tarafından inanç ve güven eksikliği gördüklerini ve bunun sonucunda ayrılık kararı aldıklarını söyledi.

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından sözleşmesi karşılıklı feshedilen Teknik Direktör Mehmet Özdilek kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi.
BB Erzurumspor taraftarına özellikle teşekkür ettiğini ifade eden Özdilek, “Dün itibari ile bir ayrılık yaşadık. Yönetim içerisinde ki bazılarının inanç ve güven konusunda ki eksikliğini gördük. Bu hassas dönemde bu tavrın hem bizlere hem de camiaya zarar vereceğini düşündüğümüz için ayrılık kararı aldık. Bu süreç içerisinde bizlere destek olan Başkanımıza, yönetici arkadaşlarımıza, futbolcu kardeşlerimize, medya mensuplarına ve bizi her koşulda yalnız bırakmayan fedakar Erzurumspor taraftarına teşekkür ediyorum” dedi.
“İstatistikler yalan söylemez” İstatistiksel anlamda takımın başında kaldıkları süre zarfı içerisinde başarılı olduklarını ifade eden Özdilek, “7. haftada BB Erzurumspor’a geldik bugün itibari ile 24. haftada ayrılığımız oldu 17 haftadır biz buradayız. Bu 17 haftada 4 galibiyet 8 beraberlik 5’de mağlubiyet aldık. 17 maçta 20 puan aldık bunu ortalamaya vurduğunuz zaman puan başına 1.18 yapıyor. Dolayısıyla 17 haftalık süreçte sıralama yapınca bu takım 11. sırada yer alıyor. İstatistikler yalan söylemez” dedi.

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