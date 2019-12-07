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07 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Mehmet Nuri Adıgüzel: “1 puan aldık mutluyuz ve sevinçliyiz”

Mehmet Nuri Adıgüzel: “1 puan aldık mutluyuz ve sevinçliyiz”

Mehmet Nuri Adıgüzel'in açıklamaları

- İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Balıkesirspor Teknik Direktörü Mehmet Nuri Adıgüzel, “1 puan aldık mutluyuz ve sevinçliyiz. İki takım da tempolu bir oyun oynadı ama iki takım da net pozisyonlara giremedi” diye konuştu.
TFF 1. Lig’in 14. haftasında Balıkesirspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Balıkesirspor Teknik Direktörü Mehmet Nuri Adıgüzel, İstanbul’a puan almaya geldiklerini ifade ederek, “1 puan aldık mutluyuz ve sevinçliyiz. İki takım da tempolu bir oyun oynadı ama iki takım da net pozisyonlara giremedi. Oyun kalitesi yüksekti. Biz ilk yarı genelde ikinci bölgede alan daraltan bir oyun anlayışıyla oynadık. Bu durumda başarılı olduk. İkinci yarı orta sahada bir değişime gittik. 3. bölgeyi kullanmaya başladık. Net pozisyonlar olmadı. Bir puan aldık. Karagümrüğü tebrik ediyorum” dedi.

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