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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mehmet Atalay’ın adı spor salonuna verildi

Mehmet Atalay’ın adı spor salonuna verildi

Harun Erdenay'ın konuşması

Açılış Töreni Öğretmen Odası Milli Basketbolcu Öğrenciler Okul Bahçesi 

-Şenol Güneş'in konuşması
-Mehmet Atalay'ın konuşması
-detaylar

- - Törene A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de katıldı İSTANBUL

- Çobançeşme İmam Hatip Lisesi ve Kudret Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin ortak kullanımına sunulacak spor salonu için, bugün okul bahçesinde açılış töreni gerçekleştirildi.
Salona Gençlik ve Spor eski Genel Müdürü Mehmet Atalay’ın ismi verildi.
Çobançeşme İmam Hatip Lisesi ve Kudret Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin ortak kullanımına sunulacak spor salonu için, bugün okul bahçesinde açılış töreni gerçekleştirildi.
Açılış törenine Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Gençlik ve Spor eski Genel Müdürü Mehmet Atalay, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, eski milli basketbolcu Harun Erdenay ve öğrenciler katıldı.
Törende salona ismi verilen Mehmet Atalay ve Teknik Direktör Şenol Güneş kısa bir konuşma yaptı. Atalay, isminin bir spor salonuna verilmesi dolayısıyla teşekkür etti. Mehmet Atalay Spor Salonu'nun 504.90 m2’lik zemin katında basketbol, voleybol, hentbol gibi sporların yapılabilecek. Salonda soyunma odaları, duşlar, wc'ler bulunuyor. Asma kat olarak tasarlanan 88 m2’lik 1. katta ise fitness salonu ve öğretmen odası yer alıyor.
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