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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Mehmet Altıparmak: “Zamanımız olsaydı daha farklı skora gidebilirdik”

Mehmet Altıparmak: “Zamanımız olsaydı daha farklı skora gidebilirdik”

- Maçın ardından değerlendirme Mehmet Altıparmak'ın açıklamaları

- GİRESUN

Parmak Bulduk Rektör Basın Mensupları 


- Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, farklı Giresunspor galibiyetinin ardından, "Zamanımız olsaydı, daha farklı skora gidebilirdik" dedi.
Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Gazişehir Gaziantep deplasmanda Giresunspor’u 5-1 gibi bir skorla mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Rakiplerimizin oynadığı maçlardan dolayı mutlak kazanılması gereken bir karşılaşma oldu. Çünkü aradaki puan farkını kapatmak için mutlak kazanmaya ihtiyacımız vardı. Biz özellikle maçın ikinci yarsında rakibin daha fazla açılacağını, daha fazla üzerimize geleceğini biliyorduk. Bazen istediğiniz şeyler sahada oluyor, bugün o günlerden biriydi. Giresun gibi çok zorlu bir deplasmanda 5-1 gibi bir sonuç hem bizim için hem takımımız için, şehrimiz için çok anlamlı bir galibiyle oldu. Çok uzun süredir Gazişehir’in Giresun’a karşı bir galibiyeti yoktu. İkinci yarı özellikle futbol adına her şeyi yaptık, ilk yarı kafa kafaya giden bir karşılaşma oldu. Golü erken bulmamızla oyun planında bir değişiklik oldu. İkinci yarı gerçek kimliğimize büründük 2, 3, 4 ve 5’inci golü bulduk. Eğer zamanımız olsaydı daha farklı skora da gidebilirdik” dedi.

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