Mehmet Altıparmak: 'Kazanmak adına her şeyi yaptık'

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Ümraniyespor karşısında kazanmak için her şeyi yaptıklarını ifade etti.

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Ümraniyespor’a 2-1’lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligde en kritik mücadelelerden birine çıktıklarını söyleyen Altıparmak, "Ligin en kritik maçlarında birine geldik. Kazanmak için geldik çünkü yukarıyı yakalamak için kazanmalıydık ama rakibin gücünü biliyorduk. İyi ve şampiyonluk adayı olan bir takıma karşı oynadık. Buradaki rüzgardan dolayı oyuncularıma maçtan önce rüzgarla nasıl oynamamız gerektiğini söyledim. Sonuca etki edebilecek derecede rüzgar vardı. İki plan yaptık. İlk yarı rüzgara karşı oynadık. Topun rakipte olacağını biliyorduk. Çok pozisyon vermeden ilk yarıyı bitirdik. Kendi oyun düzenimize döndük. Bekamenga’nın sakatlanması ve Nobre’nin yokluğu bizi etkiledi" şeklinde konuştu.

"Kazanmak adına her şeyi yaptık" Kötü bir frikik golü yediklerini belirten deneyimli teknik direktör, "İkinci yarı hızlı oyuncularla hücum yapmak bizim ikinci planımızdı. İkinci yarı çok pozisyon bulduk. Golden önce Metin’in kaçırdığı pozisyon var. Golden sonra Demba’nın boş kaleye kaçırdığı pozisyon maçın kader anıdır. 2-0’ı bulsaydık rakibin gardı düşecekti. İyi bir takıma karşı frikikten yediğimiz gol her şeyimizi bozdu. Kötü bir frikik golü yedik. 1-1’den sonra maçı kurtarmaya gittik. Son dakikada bu sefer şans rakibe güldü ve 2-1 mağlup olduk. Oyuncularımı kutluyorum. Kazanmak adına her şeyi yaptık" açıklamasını yaptı.