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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Mehmet Altıparmak: 'Kazanarak lige ve sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz”

Mehmet Altıparmak: 'Kazanarak lige ve sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz”

Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak konuşması

Parmak Şampiyon Rektör Basın Mensupları 

-Akhisarspor takım kaptanı Kadir Keleş konuşması
-detaylar

- Mehmet Altıparmak: "Kazanarak lige ve sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz”- Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak:- "Yarın önemli bir rakip ile oynayacağız" ANKARA

- Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Süper Kupa Finali öncesi yaptığı açıklamada, "Kazanarak lige ve sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.
Yarın oynanacak Süper Kupa Finali öncesi Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ve takım kaptanı Kadir Keleş basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. “Kazanarak lige ve sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” Geçen senenin son şampiyonu olarak Ankara’da olduklarını söyleyen Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Amacımız kupayı ikinci kez Akhisar’a götürmek. Akhisarspor geçen sene talihsiz bir şekilde ligden düştü. Ama bu ligin son 7 senesinde damga vuran ekiplerden biri. Son iki senenin şampiyon hocası olarak buradayım. Bu anlamda ilk maçımızı çok büyük camia Galatasaray ile oynayacağız. Bu kupada olmak bizim için büyük bir mutluluk büyük bir onur. Şu an TFF 1. Lig'deyiz ama hedefimiz layık olduğumuz lige geri dönmek. Bu anlamda da yarın önemli bir rakip ile oynayacağız. Rakibimizi anlatmamıza gerek yok. Bizim için en önemlisi oynayacağımız futbol. Yarın hak edip kupayı almak istiyoruz. Kazanarak lige ve sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” diye konuştu.
Akhisarspor takım kaptanı Kadir Keleş, “Kulüp tarihinde ikinci kez Süper Kupa Finali oynayacağız. Bizim için gurur verici bir olay. Elimizden geldiğince Akhisarspor’u en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Onları layık olduğu yere taşımak için kupada finali kazanmak istiyoruz” dedi.

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