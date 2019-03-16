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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Mehmet Altıparmak: “Her maçımız final olacak”

Mehmet Altıparmak: “Her maçımız final olacak”

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ın açıklamaları

- İSTANBUL

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- Ümraniyespor deplasmanında galibiyete uzanarak zirve yarışında önemli bir engeli aşan Gazişehir Gaziantep’te Teknik Direktör Mehmet Altıparmak kalan 8 haftanın de kendileri adına final olacağını söyledi.

Ümraniyespor galibiyetiyle yarışta iddiasını sürdüren Gazişehir Gaziantep’te Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. İlk kez üst üste 3 maç kazandıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Altıparmak, “Bu zor deplasmanda, direkt rakibimiz olan bir ekibe karşı kazandığımız için mutluyuz. Şimdi 8 hafta var ve her maç bizim için final olacak. Buraya gelen taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonraki iç saha maçlarında da tribünleri doldururlar. Biz Gaziantep’i temsil ediyoruz, bunu unutmasınlar. Şimdi milli ara var. Biz çok formdaydık ve bu sırada milli maç arası denk geldi. Herhalde bu durumdan en çok etkilenecek olan takım biziz” dedi.
Play-Off hattında önemli bir galibiyet aldıklarını hatırlatarak sözlerini sürdüren Mehmet Altıparmak, Sow’la ilgili olarak da, “Sow’un kalitesi tartışılmaz. Bazı futbolcular vardır, sahada durması bile yeterli olur. Sow da öyle bir oyuncu. Sahada durması bile takıma çok önemli katkılar sağlıyor” ifadelerini kullandı. Altıparmak son olarak Igor’un bugün çok etkili bir futbol ortaya koyduğunu söyledi.


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