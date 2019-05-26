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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Mehmet Akif Üstündağ: “Galibiyeti taraftara armağan ediyoruz”

Mehmet Akif Üstündağ: “Galibiyeti taraftara armağan ediyoruz”

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın açıklamaları

Dera Voleybol Maçı Şampiyon Milli Maç Basın Mensupları 

-A Milli Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Nedim Özbey'in açıklamaları

- SİVAS

- Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 3-0’lık Letonya maçının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Taraftarlarımızın içi rahat olsun Fatih hoca ile bizim olduğumuz yerde şampiyonluklar hep vardır” dedi.
2019 CEV Altın Avrupa Ligi ilk haftasında Türkiye A Mili Erkek Voleybol Takımı, Letonya karşısında 25-21, 26-24 ve 25-20'lik setlerle 3-0 galip geldi. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, üstün bir oyun sergilediklerini belirterek, “Bu Avrupa liginin ilk maçıydı. Sivas Kongresi’nin 100. yılıydı. Bu münasebetten dolayı Sivas halkının huzurunda, bu güzel yeni salonda, böyle bir organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Muhteşem seyircinin huzurunda çok iyi oynayarak 3-0 net bir skorla galibiyetle başlamamız ayrı bir güzellikti tabii ki. Bu galibiyeti burada gelip bizi destekleyen taraftara armağan ediyoruz” diye konuştu.
Özbey: “Tarihe geçtim” A Milli Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Nedim Özbey ise galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek; “Söylenecek her şeyi Sivas halkı ve taraftar söyledi.

Böyle bir taraftarın bu ülkede voleybol maçında olduğunu düşünmüyorum. Çok mutluyum. Sivas’ta ilk kez bir milli maç yapılıyor. Çok mutluyum kazanan takımın antrenörü olmaktan dolayı. Antrenör olarak tarihe geçtim, bu yüzden de çok mutluyum” ifadesini kullandı.
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