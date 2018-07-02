Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir antrenmanından görüntüler

- İSTANBUL

Rektör 


- Medipol Başakşehir, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen sezonun ilk antrenmanı ısınma koşularıyla başladı.
Açma-germe yapan turuncu-lacivertli futbolcular, idmanın basına açık kısmında pas ve ara pas çalışması yaptı. Antrenmana İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Volkan Babacan, Da Costa, Attamah ve Visca’nın yanı sıra Bajic, Elia, Adebayor, Clichy de katılmadı. Yeni sezon hazırlıklarını 9 Temmuz Pazartesi gününe kadar İstanbul'da sürdürecek olan Medipol Başakşehir daha sonra 14 günlük kamp için Avusturya'nın Salzburg şehrine gidecek. Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
İlgili Foto Galeriler
Rusya - İspanya Maçından KarelerRusya - İspanya Maçından Kareler
Uruguay - Portekiz Maçından KarelerUruguay - Portekiz Maçından Kareler
Fenerbahçe Kongresi'nde GerginlikFenerbahçe Kongresi'nde Gerginlik
Nusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf ÇektirdiNusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf Çektirdi
Real Madrid - Liverpool Maçından KarelerReal Madrid - Liverpool Maçından Kareler
Fenerbahçe - Real Madrid Maçından KarelerFenerbahçe - Real Madrid Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı