Medipol Başakşehir, Wolfsberger maçına hazır - VİYANA
- Medipol Başakşehir antrenmanından görüntülerVİYANA (AA) - Medipol Başakşehir, Wolfsberger ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Graz Liebenau Stadı'nda gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda turuncu - lacivertli futbolcuların, yarınki karşılaşmanın taktik provasını yaptığı öğrenildi.
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