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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Medipol Başakşehir, Roma maçı hazırlıklarını tamamladı - ROMA

Medipol Başakşehir, Roma maçı hazırlıklarını tamamladı - ROMA

- Antrenmandan detaylar Roma - Medipol Başakşehir maçına doğru - Lacivert - turunculu ekip, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın Roma ile yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladıROMA (AA) – Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında yarın Roma ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.J Grubu’nda yarın akşam (TSİ 22.00) Roma ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, son antrenmanını maçın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı’nda yaptı.İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanın başında lacivert - turunculu ekip takımın maskotu da olan "Bozbaykuş"la birlikte fotoğraf çektirdi.Isınma hareketlerinin ardından oyuncular antrenmana 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Futbolculara, teknik direktör Okan Buruk’un da katıldığı gözlendi.Medipol Başakşehir’in maç öncesi son idmanını kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ da izledi.

Teknik Direktör Kulüp Başkanı Rektör 

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