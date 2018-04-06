Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından - Erol Bulut - İSTANBUL
- Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’un açıklamaları - Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut:"Kaliteli takımlara karşı oynadığınızda yaptığınız en ufak hatayı iyi değerlendiriyor. Nitekim golü de basit hatadan yedik"İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 1 - 0 yenilen Evkur Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, basit bir hatadan yedikleri golle mağlup olduklarını söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Bulut, hesap etmedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Kaliteli takımlara karşı oynadığınızda yaptığınız en ufak hatayı iyi değerlendiriyor. Nitekim golü de basit hatadan yedik. İlk yarı birkaç pozisyon ürettik ama golü bulamadık. İkinci yarı rakibin hiç pozisyon yok. Biz de fazla gol pozisyonu üretemedik. Kaliteli takımlara karşı bulduğunuz pozisyonları değerlendirmeniz gerekiyor. Önümüzde 6 maç var. İstediğimiz sonuçları alarak 40 puanını üzerine çıkmaya çalışacağız."