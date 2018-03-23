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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Medipol Başakşehir'den otizmli çocuklara destek - İSTANBUL

Medipol Başakşehir'den otizmli çocuklara destek - İSTANBUL

- Etkinlikten detaylar - Abdullah Avcı ve Arda Turan'ın fotoğraf çektirmesiMedipol Başakşehir'den otizmli çocuklara destek - Turuncu - lacivertli takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ile futbolcu Arda Turan, "Onların Gözünden Türkiye'nin Enleri" projesine katıldıİSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile milli futbolcu Arda Turan, otizmli çocuklara destek olmak amacıyla "Onların Gözünden Türkiye'nin Enleri" projesine katıldı.
Avcı ve Arda Turan, otizmli çocukların; siyaset, spor, sanat ve iş dünyasından ünlü isimlerin fotoğraflarını çekerek 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde açacağı sergi için objektifin karşısına geçti.3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki kulüp binasında yapılan organizasyonda otizmli çocuklardan Berkan İkizler Abdullah Avcı'nın, Enes Yağız Yılmaz da Arda Turan'ın fotoğrafını çekti.Abdullah Avcı, otizmli çocuklarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Söz konusu proje kapsamında bizi ziyarete geldiler. Karşılıklı fotoğraflar çektirdik. Güzel fotoğraflar oldu. Hem kulüp hem de ben bu tür projelerde yer alıyoruz. Onları her zaman hatırlamak benim ve kulübüm için son derece önemli. Geldikleri için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan da "Bu önemli projede ben de varım. Enes benim fotoğrafımı çekti. Beni bile güzel çıkardı. Enes'in eline sağlık." ifadelerini kullandı.

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