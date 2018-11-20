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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Medipol Başakşehir'den anlamlı davranış - İSTANBUL Haberi

Medipol Başakşehir'den anlamlı davranış - İSTANBUL Haberi

- Abdullah Avcı ve futbolcuların kan bağışı yapmasından detaylar - Abdullah Avcı'nın açıklamalarıMedipol Başakşehir'den anlamlı davranış - Turuncu - lacivertliler, kan bağışında bulunduİSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir'in yönetici, teknik heyet ve futbolcuları kan bağışında bulundu.Turuncu - lacivertli kulübün asbaşkanı Mesut Alan, teknik direktör Abdullah Avcı ile futbolcular Mert Günok, Marcio Mossoro ve Junior Caiçara, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki Türk Kızılayı şubesinde kan verdi.Abdullah Avcı, kan bağışının önemine değinerek, "Yaptığımız meslek itibarıyla bazen kazanıyoruz, bazen de kaybediyoruz. Ancak insan hayatı kadar değerli hiçbir şey yok. Bu her şeyin önündedir. Onun için kulüp olarak buna destek veriyoruz." diye konuştu.
Tecrübeli teknik adam, kan bağışında bulunan taraftarlara, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahalarında Demir Grup Sivasspor yapacakları maç için bilet hediye edileceğini ifade etti.
Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç da kan bağışı kampanyasına desteklerinden dolayı turuncu - lacivertlilere teşekkür etti.

Teknik Direktör Kan Bağışı Rektör 

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