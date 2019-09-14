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14 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay - İSTANBUL

Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay - İSTANBUL

- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklamalarıMaçın ardından - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:"Bugün mükemmel mücadele ettik. 3 puanla da ayrılabilirdik"İSTANBUL (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, çok iyi bir mücadele verdiklerini dile getirdi.Puan ya da puanlar için buraya geldiklerini ifade eden Çalımbay, "Takımımdan memnunum. Karşımızda kaliteli oyunculardan kurulu, tecrübeli bir takım vardı. Biz yeni bir takım sayılırız. Bugün mükemmel mücadele ettik. 3 puanla da ayrılabilirdik. Özellikle Yatabare o golü atabilseydi. Lig uzun bir maraton, özellikle deplasmanda böyle maçlardan puan çıkartma önemli." değerlendirmesinde bulundu.Bazı oyuncularının henüz hazır olmadığını aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:"Sonlara doğru bazı arkadaşlarımız yoruldu. Maç oynatmak ilerisi için bu arkadaşlar adına önemli. Ne Traore ne de Fernando kesinlikle hazır değil. Şu anda kısıtlı bir kadromuz var. Bütün amacımız maçı kazanmaktı. Maçın ikinci yarısında istedigimiz pozisyonları bulduk ama değerlendiremedik. Tüm maçlarda çok pozisyona girdik. Hep atak oynadık ama skora yansıtamadık. Arkadaşlarımız yüzde yüz hazır olunca daha kuvvetli bir takım olacağız."

Maraton Bulduk Rektör 

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