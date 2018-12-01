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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Abdullah Avcı - İSTANBUL

Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Abdullah Avcı - İSTANBUL

- Abdullah Avcı'nın konuşmasıMaçın ardından - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı:"İlk yarıyı çöpe attık. Hücum organizasyonlarını ve saha dağılımını doğru yapamadık" - "Taktik disipline uymadığınızda, duyguları işe karıştırdığınızda bazen bir maç kazanırsınız ama genelde kazanamazsınız. Bugün duygumuz da üst seviyede değildi"İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor'a 1 - 0 mağlup olan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, hücum organizasyonlarını ve saha dağılımını doğru yapamadıkları için kaybettiklerini söyledi.

Abdullah Avcı, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:"Rakibimiz tam bir geçiş takımı. Ligin en fazla isabetli orta yapan, ikinci bölge savunmasını iyi yapan bir takım. Savunma güvenliğini alıp, saha paylaşımını doğru yapmalıydık. İlk yarıyı çöpe attık. Hücum organizasyonlarını ve saha dağılımını doğru yapamadık. Bu oyunlar hep bize karşı çıkacak, ikinci bölge şiddetli savunma yapan ve hızlı hücuma çıkan takımlar olacak. İkinci yarı rakip topun peşinde koşmaktan yoruldu ama ön kenar oyuncularımızın oyunun boyunu genişletmesi gerekiyordu. Pasın şiddetini doğru kullanmalıydık. 70 dakika top oyunda kalmış, yüzde 70 topa sahip olmuşuz, bunların çok olması bir şey ifade etmez. Gol de atsak, kazansak da yine bunları söyleyecektim. Rakibi tebrik ederiz, iyi mücadele ettiler."Sabırla taktik disipline uymaları gerektiğinin altını çizen Avcı, "Taktik disipline uymadığınızda, duyguları işe karıştırdığınızda bazen bir maç kazanırsınız ama genelde kazanamazsınız. Bugün duygumuz da üst seviyede değildi. Oyun planlarının biraz dışında hareket ettik. Bu tür oyunlarla çok karşılaşacağız. Bir sonraki hafta bunlara karşı ne yapabiliriz bakacağız." ifadelerini kullandı.

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Rektör 

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