Medipol Başakşehir’de Akhisarspor maçı hazırlıkları devam ediyor

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- İSTANBUL



- Medipol Başakşehir, 1 Nisan Pazar günü oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Medipol Başakşehir, 1 Nisan Pazar günü Akhisarspor ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Engelli pas ve dar alanda kısa pas ile devam eden antrenmanın basına açık olan son bölümünde 5’e 3 top kapma çalışması yapıldı. Antrenmana milli takımlarda bulunan Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Volkan Babacan, Da Costa, Adebayor, Bajic, Visca ve Epureanu katılmazken, sakatlığı bulunan Mossoro ve izinli olan Emre çalışmalarda yer almadı.

