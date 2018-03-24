Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Medipol Başakşehir’de Akhisarspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Medipol Başakşehir’de Akhisarspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Başakşehir Antrenmanından görüntüler

Milli Takım Rektör 

-Arda Turan Detay görüntüler

- İSTANBUL

- Medipol Başakşehir, 1 Nisan Pazar günü oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Medipol Başakşehir, 1 Nisan Pazar günü Akhisarspor ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Engelli pas ve dar alanda kısa pas ile devam eden antrenmanın basına açık olan son bölümünde 5’e 3 top kapma çalışması yapıldı. Antrenmana milli takımlarda bulunan Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Volkan Babacan, Da Costa, Adebayor, Bajic, Visca ve Epureanu katılmazken, sakatlığı bulunan Mossoro ve izinli olan Emre çalışmalarda yer almadı.
İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel KarelerTürkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel Kareler
Ve Arda Turan KonuştuVe Arda Turan Konuştu
Hamza Hamzaoğlu Kimdir?Hamza Hamzaoğlu Kimdir?
Medipol Başakşehir - Beşiktaş Maçından KarelerMedipol Başakşehir - Beşiktaş Maçından Kareler
Trabzonspor 4-1 Yeni MalatyapsorTrabzonspor 4-1 Yeni Malatyapsor
Fenerbahçe - Galatasaray Maçının CapsleriFenerbahçe - Galatasaray Maçının Capsleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı