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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Sergen Yalçın - İSTANBUL Video

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Sergen Yalçın - İSTANBUL Video

- Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın basın toplantısıİSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'den 34. ve son hafta maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1 - 1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, istedikleri kadroyu kurmaları halinde gelecek sezon da Antalya ekibiyle yola devam etmek istediğini söyledi.

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