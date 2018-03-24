Medipol Başakşehir antrenman - İSTANBUL

- Antrenmandan detaylar Medipol Başakşehir'de Akhisarspor maçı hazırlıkları - Medipol Başakşehir, Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürdüİSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, 1 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarına devam etti.Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kulübün Başakşehir'deki tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanın basına açık bölümünde turuncu - lacivertli ekip, koşuların ardından dar alan ve 5'e 3 top kapma çalışması gerçekleştirdi.Antrenmana milli takım kamplarında bulunan Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Volkan Babacan, Manuel Da Costa, Emmanuel Adebayor, Riad Bajic, Edin Visca ve Alexandru Epureanu'nun yanı sıra sakatlığı devam eden Marcio Mossoro ve izinli olan Emre Belözoğlu katılmadı.