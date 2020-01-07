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07 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Mecnun Otyakmaz: 'Futbol ailesi olarak hakemlere güveniyoruz'

Mecnun Otyakmaz: 'Futbol ailesi olarak hakemlere güveniyoruz'

Mecnun Otyakmaz'ın açıklaması

- Mecnun Otyakmaz: "Futbol ailesi olarak hakemlere güveniyoruz" ANTALYA

Sarı Kart Televizyon Kırıklı Teknik Direktör Yanılma 


- Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz, hakemlerin işinin zor olduğunun farkında olduklarını belirterek, "Hakemlere saldırmanın dayanılmaz hafifliğine bazen kendimizi kaptırıyoruz. Saha içinde verdiğiniz kararlarla bazen işinizi zorlaştırıyorsunuz. Futbol ailesi olarak size güveniyoruz" dedi.
Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı ve Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Antalya Belek'te bir otelde düzenlenen 2019-2020 Sezonu Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri’nde konuşma yaptı. Türkiye’de hakem kararlarına toleransın düşük olduğunu vurgulayan Otyakmaz, "Bize düşen sorumluluklar var. Teknik ekip ve oyuncuların sizlere farklı yaklaşımları olması gerekiyor. Yöneticiler olarak bazen haklı, bazen haksız açıklamalarımız var. Bunu teknik direktörlerimiz de zaman zaman yapıyor. Sahada sizleri aldatmaya yönelik hareketler yapanları tüm Türkiye görüyor. Hakemlere saldırmanın dayanılmaz hafifliğine bazen kendimizi kaptırıyoruz. Saha içinde verdiğiniz kararlarla bazen işinizi zorlaştırıyorsunuz. Futbol ailesi olarak size güveniyoruz" açıklamasını yaptı. "Kulüp ayırt etmeden, adaletli olmanızı bekliyoruz" Otyakmaz, kulüp başkanları olarak hakemlerden bazı beklentileri olduğunu ifade ederek, "Sizlerden cesur olmanızı, taraftarın, yöneticilerin ve televizyon yorumcularının etkisi altında kalmamanızı bekliyoruz. Kulüp ayırt etmeden, adaletli olmanızı bekliyoruz. Kararlarınızı kimsenin tesiri altında kalmadan, formanın rengine bakmadan vicdanınız ile verin. Süre geçirmeye çalışan, hakemi aldatan futbolculara gerekeni yapın. İkinci sarı kartlarda hassas davranın. Gerekeni Sivas’ta yapın, İzmir’de yapın, ama İstanbul’da da yapın. Sahadaki kararlarınızda mutlaka bir standart olmalı. Bir maçta farklı, öbür maçta farklı kararlar vermeyin. Bu sizlere zarar veriyor. Hatalı kararlar verebilirsiniz ama maçları öyle bir yönetin ki başınızı yastığa koyduğunuzda vicdanınız sizi rahatsız etmesin" şeklinde konuştu.
"VAR’ın problemlerinin azaltmasını bekliyoruz" Mecnun Otyakmaz, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nı hatırlatarak, "Orada izlediğimiz VAR sistemi bizi heyecanlandırdı. Ancak Türkiye’deki VAR uygulamalarını görünce ne yazık ki bazı hayal kırıklıkları yaşadık. VAR’daki bazı hatalar yine gündem oluşturdu. VAR sistemini destekliyoruz. İkinci yarıda VAR’ın problemlerinin azaltmasını bekliyoruz. VAR kayıtlarının, toplumu bilinçlendirmek adına bazı kritik pozisyonların kamuoyu ile paylaşılması kararını destekliyorum" ifadelerini kullandı.
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