Masa tenisinde Avrupa Şampiyonası hazırlıkları - ÇORUM
- Milli takımların antrenmanından görüntüler - Milli Takım Antrenörü Onur Germeyanoğlu'nun açıklamasıMasa tenisinde Avrupa Şampiyonası hazırlıkları - Masa Tenisi Kadın ve Erkek A Milli Takımları, İspanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Çorum 'da sürdürüyor - Milli takım antrenörü Onur Germeyanoğlu:"Takımımızın şu anki form durumu gayet iyi. İspanya'da da başarılı sonuçlar alacağımızı umuyorum"ÇORUM (AA) - Masa Tenisi Kadın ve Erkek A Milli Takımları, İspanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Çorum 'da sürdürüyor. Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi'nin spor salonunda hazırlıklarına başlayan milliler, 16 Eylül'e kadar çalışmalarına burada devam edecek.Milli takım kadrosunda yer alan 4 kadın, 6 erkek sporcu, günde çift antrenmanla Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.Milliler, 16 Eylül'de yapacakları son çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak İspanya'ya hareket edecek.Milli takım antrenörü Onur Germeyanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İspanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda tekler, çiftler ve karışık çiftler olmak üzere üç kategoride mücadele edeceklerini söyledi.
Yıl içerisindeki turnuvalarda güzel sonuçlar elde ettiklerini belirten Germeyanoğlu, "Takımımızın şu anki form durumu gayet iyi. İspanya'da da başarılı sonuçlar alacağımızı umuyorum. Erkek ve kadın takımımız, bir hafta önce Mısır'da uluslararası bir kampta yer aldı. Oradaki kamp da gayet güzel geçti. Şu anda da burada son hazırlıklarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.