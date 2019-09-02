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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Mario Lemina, İstanbul'a geldi Haberi

Mario Lemina, İstanbul'a geldi Haberi

- Mario Lemina'nın gelişiİSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Gabonlu futbolcu .İngiltere'nin başkenti Londra'dan gelen Lemina, İstanbul Havalimanı'nda sarı - kırmızılı kulübün yetkilileri tarafından karşılandı.Havalimanında herhangi bir açıklama yapmayan Lemina, sarı - kırmızılı kulübe hareket etti.Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki futbolcu ile sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacak.

İngiltere Başkent Trol 

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