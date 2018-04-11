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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Marina Maljkovic: “İkinci maça da aynı ciddiyetle gidip, işi bitirmek istiyoruz”

Marina Maljkovic: “İkinci maça da aynı ciddiyetle gidip, işi bitirmek istiyoruz”

Marina Maljkovic'in açıklamaları

- İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı Basketbol İtalyan Rotasyon 


- Galatasaray Kadın Basketbol Başantrenörü Marina Maljkovic, “İkinci maça da aynı ciddiyetle gidip, işi bitirmek istiyoruz” dedi.
Galatasaray, Kadınlar Eurocup Finali ilk maçında evinde karşılaştığı İtalyan ekibi REYER Venezia’yı 90-68’lik skorla mağlup etti. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Kadın Basketbol Başantrenörü Marina Maljkovic, “Kazandık, harika bir atmosfer de vardı. Şu anda kafamda olan tek şey, bu maçın bir tanesini daha oynayacağız. Kafamda sadece bu var. Soyunma odasında da oyuncularıma bunu söyledim. Biz ne kadar kibar oyun oynarsak bizi cezalandırdılar. Bu ikinci maç için ciddi bir uyarı. Oyuncularımın da bunu bilmesini istiyorum. 17 tane hücum ribaundu vermişiz. Bu beni çılgına çevirdi. İkinci maça da aynı ciddiyetle gidip, işi bitirmek istiyoruz. Bugün buraya gelen bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bize inanılmaz destek verdiler. Kadın basketboluna çok önemli bir şey yaptılar. Onlara iyi hazırlandık. Geniş rotasyonla oynuyorlar. Bu atmosferde farkı yakaladık. O yüzden çok fazla sürpriz olduğunu söyleyemem” diye konuştu.

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