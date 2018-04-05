Mariano: “Şampiyonluk yarışında bir adım öndeyiz”

- Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında rakiplerinden bir adım önde olduklarını söyledi.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını basına açık olarak sürdürürken, antrenman öncesinde sarı-kırmızılıların sağ beki Mariano, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ligde önemli bir sürece girdiklerini ve bunun farkında olduklarını söyleyen Mariano, “Her maça final gözüyle bakıyoruz. Maç maç bakıyoruz. En iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Hepimizin amacı sezon sonunda mutlu sona ulaşabilmek. Bunun için de en iyi şekilde çalışıp, odaklanmalıyız” diye konuştu. “Trabzonspor’a karşı önemli 3 puan aldık” Geçtiğimiz hafta Trabzonspor’a karşı çok önemli bir 3 puan aldıklarını söyleyen Brezilyalı futbolcu, “Çok önemli bir engeli aştık. İlk golde pas verdim. Pozisyon çok çabuk gelişti. Sarı-kırmızılı formayı gördüm. Feghouli oradaydı ve gol oldu” şeklinde konuştu. “Linnes ile birbirimize saygı duyuyoruz” Norveçli futbolcu Martin Linnes ile çok iyi ilişkileri olduğu ifade eden 31 yaşındaki futbolcu, “İkimizin de ortak bir amacı var; Galatasaray formasını en iyi şekilde terletip, başarılı bir şekilde mücadele etmek. Ben de oynasam o da oynasa birbirimize saygı duyuyoruz. Mutlaka performansımızın artmasında birbirimizin payı var. Sadece ikinizin değil, bütün arkadaşlarımızın var. Hocamızın da var. Yaptırdığını hazırlıklar bunların hepsi bir araya gelince ikimizin de performansı artıyor doğal olarak” değerlendirmesinde bulundu. “Biz onlardan bir adım öndeyiz” Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Mariano, rekabetin güzel olduğunu vurgulayarak, “7 hafta kalmış ve 4 tane şampiyonluğa aday takım var. Biz onlardan bir adım öndeyiz. Puan olarak öndeyiz. Önümüzde oynayacağımız daha 7 maç var. Maç maç bakmamız gerekiyor. O şekilde mutlu sona ulaşmak istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.
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