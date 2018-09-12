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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Mariano: 'Ait olduğumuz Şampiyonlar Ligi'ne dönüyoruz'

Mariano: 'Ait olduğumuz Şampiyonlar Ligi'ne dönüyoruz'

Mariano'nun açıklamaları

- Mariano: "Ait olduğumuz Şampiyonlar Ligi'ne dönüyoruz" İSTANBUL

Yıldız Futbolcu Aria Şampiyon Forma Basın Mensupları 


- Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, UEFA Şampiyonlar Ligi katılacak olmalarının hatırlatılması üzerine, "Geçen sene çok önemli bir şampiyonluk var. Bu şampiyonluğun en önemli noktası tekrardan ait olduğumuz yere, Şampiyonlar Ligi'ne dönmekti" dedi.
Futbolun Süperleri gecesine katılan Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Böyle bir geceye katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen Mariano, "Takımımız çok iyi bir performans gösterdi ve şampiyonluk geldi. Bunun akabinde böyle bir geceye katılacağımız için çok mutluyuz. Sadece biz değil mutlaka diğer takımlardan arkadaşlarımız da olacak. Onların da gösterdiği performanslar var. Böyle güzel bir gecede performanslar değerlendirilecek. Mutluyum burada olduğum için" şeklinde konuştu.
"Ait olduğumuz yere döndük" Bu sene yer alacakları UEFA Şampiyonlar Ligi'nin hatırlatılması üzerine yıldız futbolcu, ait oldukları yere döndüklerini belirterek, "Geçen sene çok önemli bir şampiyonluk var. Bu şampiyonluğun en önemli noktası tekrardan ait olduğumuz yere, Şampiyonlar Ligi'ne dönmekti. Her oyuncunun, her takımın mücadele etmek istediği bir yer. Tüm büyük takımlar orada olacak. Biz de orada olacağız. Ben de sarı kırmızılı formayla elimden gelenin en iyisini yaparak hem taraftarlar, hem camia için, Avrupa'da takımımı başarılı bir yere taşımak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

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