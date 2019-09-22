Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Mardin’de vatandaşlar sağlık için yürüdü Haberi

Mardin’de vatandaşlar sağlık için yürüdü Haberi

Mardin şehir stadyumunda detay

Dera 

-Sporcular detay
-Yürüyüşten detay
-Mardin Valisi Mustafa Yaman açıklama

- MARDİN

- Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, Herkes İçin Spor Federasyonu ile birlikte 81 ilde eş zamanlı 'Sağlık İçin Birlikte Yürüyelim' sloganıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi.
Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'da toplanan vatandaşlar, 'Sağlık İçin Birlikte Yürüyelim' sloganı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar yürüdü. Mardinli sporcuların ve vatandaşların yoğun katılım sağladığı yürüyüşe Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman da eşlik etti. Burada konuşan Vali Yaman, Türkiye geneli yapılan yürüyüşte Mardinli vatandaşlar ile birlikte etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vali Yaman, "Biz de Mardin’de birlikte yürüyoruz sloganı ile yürüdük. Son yıllarda sporda büyük yol kat ettik. Bakanlığımız ile birlikte bölgedeki tesislerimizi yeniliyoruz, Mardin’de spora büyük destek veriyoruz" dedi.
Yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda sona ererken, Vali Yaman etkinlik sonrası sporcular ile bir araya geldi.
İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Fenerbahçe Moral BulduFenerbahçe Moral Buldu
Trabzonspor - Getafe Maçından KarelerTrabzonspor - Getafe Maçından Kareler
Galatasaray - Club Brugge Maçından KarelerGalatasaray - Club Brugge Maçından Kareler
Fenerbahçeye Alanya Şoku! 3-1Fenerbahçeye Alanya Şoku! 3-1
Trabzon 1 Puanla YetindiTrabzon 1 Puanla Yetindi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı