Maraton ve Spor Fuarı ziyaretçilere açıldı Haberi

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- İSTANBUL



- Maraton ve Spor Fuarı, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuar 2 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek. Vodafone 41. İstanbul Maratonu heyecanı, bireysel katılımcı sayısı ile Türkiye’nin en geniş katılımlı spor fuarlarının başında gelen ‘Maraton ve Spor Fuarı’nda başladı.

31 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek fuar, binlerce ziyaretçiyi kabul edecek. Maraton ve Spor Fuarı’nda Türkiye ve dünyanın ünlü spor markaları, spor federasyonları, yerli ve yabancı maratonları, master kulüpleri, sivil toplum kuruluşlarının standları yer alıyor. Fuarda sanal gerçeklik gözlükleri ile manyetik alan yarışları, modern pentatlon laser run uygulaması, 3 boyutlu koşu deneyimi gibi sporu teknolojik yeniliklerle entegre sunan alanlar da bulunacak. Öte yandan İstanbul Maratonu’na katılacak 106 ülkeden 37 bin çipli koşucu ve Halk Koşusu’na katılacak on binlerce İstanbullu da yarış kitlerini almak için Maraton ve Spor Fuarı’nda olacak.



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