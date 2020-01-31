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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Manuel da Costa, Trabzonspor'a imza atıyor

Manuel da Costa, Trabzonspor'a imza atıyor

Manuel da Costa'nın gelişinden detaylar

- TRABZON

Transfer Dönemi Forma 


- Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı savunma oyuncusu Manuel da Costa'yı kente getirdi. Trabzonspor, transfer döneminin kapanmasına saatler kalan çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam eden bordo-mavililer tecrübeli stoper Manuel da Costa'yı Trabzon'a getirdi. Bordo-mavili ekip daha önce Sivasspor ve Başakşehir formaları da giymiş olan Manuel da Costa ile prensip anlaşmasına varmasının ardından savunma oyuncusu bugün Trabzon'a geldi. Bordo-mavili ekip oyuncu ile bugün yapacağı son görüşmenin ardından resmi olarak transferi duyurması bekleniyor.
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