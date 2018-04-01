Manavgat 6. Dağ Bisikleti Maratonu - ANTALYA

: - Bisiklet yarışının başlangıcından ve bisikletçilerden görüntüler, - Bisikletçiler, orman, arazi ve göl kenarından geçen parkurdan detaylar - Bitiş noktasından görüntü - Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in konuşması - Ödül töreninden görüntü Manavgat 6. Dağ Bisikleti Maratonu - Maratonda elit kadınlarda Esra Kürkçü, elit erkeklerde Emre Yavuz birinci olduANTALYA (AA) - Bu yıl altıncısı düzenlenen Manavgat Dağ Bisikleti Maratonu, 5 ülkeden 134 sporcunun katılımıyla yapıldı.Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF), Manavgat Belediyesi ve Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) iş birliğinde düzenlenen 6. Manavgat Dağ Bisikleti Maratonu, Atatürk Kültür Merkezi önünde başladı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, MASTOB Başkanı Cengiz Haydar Barut, TBF Dağ Bisikleti Teknik Kurul Başkanı Ünal Tolun ve TBF Antalya İl Temsilcisi Nurettin Tonguç tarafından startı verilen maratonda sporcular, elit erkek, elit kadın, genç erkek, genç kadın, master erkek 30 yaş üstü, master kadın 30 yaş üstü, master erkek 40 yaş üstü olmak üzere 7 kategoride yarıştı.Maratonda Türkiye, Rusya, İran, Belçika ve Finlandiya'dan 134 sporcu yarıştı. Maratonda ayrıca Manavgat okullar arası bisiklet yarışı da gerçekleştirildi. Maratonda yarışlar 95 kilometrelik Naras Barajı, Seleucia Antik Kenti, Tilkiler, Oymapınar Barajı, Sağırcılar ve Manavgat Irmağı'ndan oluşan uzun parkur ve 69 kilometrelik Naras Barajı, Seleucia Antik Kenti, Oymapınar Barajı, Güzelyalı, Sağırcılar, Manavgat Irmağı ve Atatürk Kültür Merkezi önünde biten kısa parkurda tamamlandı.Yarışlarda, elit erkeklerde Emre Yavuz birinci, Ivanov Timafici (Rusya) ikinci, Antanov Sitanislav (Rusya) üçüncü, elit kadınlarda Esra Kürkçü birinci, Cansu Çelebi ikinci, Ayşe Çakır üçüncü oldu.Genç erkeklerde Halil İbrahim Doğan birinciliği, Okan Aydoğan ikinciliği, Esat Ceylan üçüncülüğü, genç kadınlarda Azize Bekar birinciliği, Keziban Koyun ikinciliği, İrem Özdemir üçüncülüğü elde etti.30 yaş üstü master erkeklerde Turgay Germen birinci, Mustafa Şirin ikinci, Ahmet Çetinkaya üçüncü, 40 yaş üstü master erkeklerde Nevzat Kral birinci, Yusuf Kartar ikinci, Haşim Köksal üçüncü olmayı başardı.Master kadın 30 yaş üstünde birinci İrem Harika Tıkıroğlu, ikinci Sevgi Kırak, üçüncü Nuriye Acar oldu.Manavgat okullar arası bisiklet yarışlarında 11 - 12 yaş kategorisinde erkeklerde Ömer Ali Varol, kızlarda Şevval Durar, 13 - 14 yaş kategorisi erkeklerde Mehmet Oktay, kızlarda Selin Sayan birinciliği elde etti.Yarışmanın ardından Atatürk Kültür Merkezi önünde düzenlenen törende, dereceye giren sporculara, kupa, madalya ve para ödülü verildi. Ödül töreninde konuşan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, ilçede kültürel ve sportif hayatın gelişmesine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Manavgat'ta bisikletli hayatı benimsetmeye çalışıyoruz. Bugün de böylesine bir etkinliğin içerisindeyiz. Derece alan sporcularımızı kutluyor, alamayan ve yarışa katılma cesaretini gösteren bütün sporcularımıza da teşekkür ediyorum." diye konuştu.