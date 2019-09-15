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15 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Malkara yağlı güreşleri nefesleri kesti

Malkara yağlı güreşleri nefesleri kesti

Güreşlerden detay görüntüler

- TEKİRDAĞ

Yağlı Güreş Yağlı Güreşler Başpehlivan Güreş Pehlivanlı 


- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 23. Geleneksel Fehmi Özkan Yağlı Güreşleri yapıldı. Malkara Belediyesi tarafından düzenlenen Malkaralı Pehlivan Fehmi Özkan Geleneksel Yağlı Güreşleri, Meşatlık mevkiindeki Fehmi Özkan Güreş Sahasında binlerce kişinin katılımıyla coşku içerisinde gerçekleştirildi.
Malkaralı Pehlivan Fehmi Özkan Geleneksel Yağlı Güreşleri yeni ağası Ergün Bakırhan oldu. Başpehlivanlık final müsabakasında Kırkpınar’ın başpehlivanı Orhan Okulu ile karşı karşıya gelen Serhat Gökmen rakibini yenerek Malkara’nın Başpehlivanı oldu.
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