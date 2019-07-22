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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Malatyaspor ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu

Malatyaspor ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu

Kura çekiminden görüntüler

- İSTANBUL

Çekim İsviçre 


- UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda E.Y. . İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu kuralarında Evkur Yeni . Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. turu geçmesi halinde Connah's Quay - Partizan eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak. Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.
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