Malatyaspor ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu

- UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda E.Y. . İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu kuralarında Evkur Yeni . Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. turu geçmesi halinde Connah's Quay - Partizan eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak. Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.
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