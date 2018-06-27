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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Makedon takımı Bolu'da kampta

Makedon takımı Bolu'da kampta

- Antrenmandan detaylar - Futbolcuların çalışması - Kaleci antrenmanı - Makedonya 1. Futbol Ligi takımı Shkupi, yeni sezona 3 Temmuz'a kadar Bolu Dağı'ndaki bir otelde hazırlanacakBOLU (AA) - Makedonya 1. Futbol Ligi (Prva Liga) takımlarından Shkupi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu 'da kamp yapıyor.Kulüp yöneticilerinin de bulunduğu 34 kişilik bir ekiple Bolu Dağı'ndaki bir otelde kampta bulunan Shkupi, antrenmanlarını teknik direktör Zekiriya Ramadani yönetiminde sürdürüyor.Otelin sahasındaki idmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas çalışması yaptı. Şut ve taktik çalışmayla devam eden antrenman, açma germe hareketleriyle tamamlandı.Geride kalan sezon ligi 4. sırada bitiren Shkupi'nin, Bolu 'daki birinci etap kampını 3 Temmuz'da tamamlayacağı belirtildi.

Teknik Direktör Şili Rektör 

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