'Madalya almam gelecek adına umut verici' - MİNSK Haberi
"Madalya almam gelecek adına umut verici" - MİNSK - Evin Demirhan'ın açıklamaları"Madalya almam gelecek adına umut verici" - 2019 Avrupa Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Evin Demirhan:"Önümüzde dünya şampiyonası var. Orada takım olarak 6 sıklette de kota almak istiyoruz. destek veren herkese teşekkür ediyorum"İSTANBUL (AA) - Belarus'ta düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda bronz madalya kazanan milli güreşçi Evin Demirhan, aldığı madalyanın gelecek adına kendisine umut verdiğini söyledi.
Başkent Minsk 'te düzenlenen şampiyonada bronz madalya elde eden Evin, yaptığı açıklamada, önemli bir organizasyonda mücadele ettiklerini anlatarak, "2020 Olimpiyat Oyunları öncesi büyük bir turnuvaydı. Burada madalya almak benim için umut verici. Önümüzde dünya şampiyonası var. orada takım olarak 6 sıklette de kota almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.Evin Demirhan, başarısı için kendisine destek verenlere de teşekkür ederek sözlerini tamamladı.
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