Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar galibiyeti böyle kutuladı

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- - Trabzonspor taraftarları Fenerbahçe galibiyetini sokaklarda kutladı TRABZON



- Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor’da büyük sevinç var. Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar şehrin en işlek yerlerinden olan Atatürk Alanını doldurarak galibiyet sevincini meşaleler eşliğinde kolbastı oynayarak kutlarken, araçlar da yol boyunca korna çalarak taraftarlara destek verdi. Taraflar sık sık Trabzonspor lehine slogan atarken, kutlamalar sırasında trafik de zaman zaman aksadı.

