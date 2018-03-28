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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Maçın ardından - Teknik direktör Tumbakovic - PODGORİCA Video

Maçın ardından - Teknik direktör Tumbakovic - PODGORİCA Video



: - Karadağ A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic'in açıklamasıMaçın ardından - Karadağ A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Tumbakovic:"Lucescu iyi işler başarıyor ve geleceğe dönük büyük adımlar atıyor. Türk Milli Takımı'nın büyük bir geleceği var"PODGORİCA (AA) - Karadağ A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, Mircea Lucescu'nun Türkiye'nin başında iyi işler başardığını ve geleceğe dönük büyük adımlar attığını belirterek, "Türk Milli Takımı'nın büyük bir geleceği var." dedi.
Tumbakovic, maçın arından Podgorica Şehir Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye maçının ilerleyen dönemde hangi oyuncuları milli takıma alabileceğini görmek için iyi bir test olduğunu belirtti.
Türkiye'ye karşı forma şansı bulan futbolcuların kısmen başarılı olduğunu aktaran Tumbakovic, Karadağ lı futbolcuların maçın başında dağınık olduklarını ancak ilerleyen bölümde ayağa kalkmayı başardıklarını söyledi.

Karadağ lı futbolcular arasında bir şeyler ortaya koymak adına olumlu bir enerji olduğunu vurgulayan Tumbakovic, "Türkiye büyük bir ülke ve ciddi bir futbol ligine, iyi bir milli takıma sahip." ifadesini kullandı.Tumbakovic, Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu ile ilgili de "Lucescu iyi işler başarıyor ve geleceğe dönük büyük adımlar atıyor. Türk Milli Takımı'nın büyük bir geleceği var." değerlendirmesinde bulundu.

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